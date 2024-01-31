FIFA 2023'ün transfer raporunu duyurdu Futbol dünyasında 2023 yılında 9 milyar dolar ile transfer harcama rekoru kırılırken, transferde en çok zarar eden üçüncü ülkenin ise Türkiye olduğu ifade edildi.

DHA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2023 yılının transfer raporunu yayınladı.

Raporda, futbol dünyasında 2023 yılında ilk kez 9 milyar Dolar barajının aşılarak harcama rekorunun kırıldığı belirtilirken, transferde en çok zarar eden üçüncü ülkenin de Türkiye olduğu bildirildi.

Türkiye en çok zarar yapan üçüncü ülke

FIFA'nın raporuna göre Türk kulüpleri geçtiğimiz yıl transfere 99 milyon dolar harcadı. Buna göre Türkiye, bu harcamayla transfer piyasasında en çok zarar eden ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.

1 milyar 915 milyon dolar ile İngiltere ilk sırada bulunurken, Suudi Arabistan 953 milyon dolarla ikinci, ABD ise 64 milyon dolar zararla dördüncü oldu.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın bu harcamayla tarihinde ilk kez transfer borsasında ilk üç ülke arasına girdiği kaydedildi.

Almanlar kar eden ülkeler arasında zirvede

Öte yandan 2023 yılında kar eden kulüpler de açıklandı.

Almanya 359 milyon dolar ile en çok kar eden ülkeler arasında birinci sırayı aldı.

İtalya 264 milyon dolar ile ikinci, Portekiz 253 milyon dolarla üçüncü, İspanya 247 milyon dolarla dördüncü, Hollanda da 211 milyon dolarla beşinci sırada yer buldu.

2023 yılında rekor kırıldı

Tüm kulüplerin geçtiğimiz yıl 9 milyar 630 milyon dolar transfer harcamasıyla rekor kırdığı ifade edilirken, 2022 yılına göre bu harcamanın yüzde 48 arttığı vurgulandı.

Bu arada raporda, transferde en fazla tercih edilen futbolcuların Brezilyalı, Arjantinli ve Fransız oyuncuların olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)