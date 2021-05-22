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    Infantino Avrupa Süper Ligi'ni destek iddialarını yalanladı

    FIFA Başkanı Gianni Infantino Avrupa Süper Ligi kulüplerini desteklediği yönündeki haberleri yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 09:25
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    Infantino Avrupa Süper Ligi'ni destek iddialarını yalanladı

    Avrupa Süper Ligi’ne tepki göstermeyen Infantino’nun bu kulüplere destek verdiği iddia edilmişti. Bu iddialara karşı açıklamalarda bulundu.

    İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas tarafından projeye öncülük eden 12 kulübü desteklemekle suçlanan Infantino, UEFA ile geçirdiği zamana atıfta bulunarak, benzer projelerin o yıllarda gündeme geldiğini öne sürdü.

    Infantino Avrupa Süper Ligi ni destek iddialarını yalanladı #1

    “GERÇEKLERE BAKMALIYIZ”

    Başkan Infantino, "Dedikodulara veya koridor dedikodusuna değil gerçeklere bakmalıyız. Futbolla ilgili farklı pozisyonlarda onlarca yıldır çalıştım. Birçok kulüp tanıyorum, uzun yıllar kulüplerle konuşuyorum, UEFA ile günlerimden beri. Süper Lig her zaman tartışma konusuydu, herkes bunu biliyor. Yıllardır bazı kulüpler bu veya benzeri projeler için çalışıyor veya hazırlanıyor." açıklamasını yaptı.

    Infantino Avrupa Süper Ligi ni destek iddialarını yalanladı #2

    DÜNYA KUPASI FORMATI DEĞİŞİYOR

    Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir yapılmasının uygulanabilirliğini araştıracak bir projenin başlangıcını duyuran Infantino, Dünya Kupası düzenlemesine ilişkin fizibilite çalışmalarına başlandığını açıkladı.

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