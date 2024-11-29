FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri duyuruldu

2024 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; 9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, artık FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullanabilecek.
HAKAN ÇALHANOĞLU ADAYLAR ARASINDA
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da FIFA En İyi Erkek 11'i için aday gösterilen oyuncular arasında bulunuyor.
ONUACHU VE BENZIA EN İYİ GOL ÖDÜLÜNE ADAY
Yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas Ödülü adayları arasında geçen sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun 10 Kasım 2023 tarihinde Süper Lig'de Trabzonspor-Konyaspor maçında attığı gol ve daha önce Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia'nın 26 Mart 2024'te FIFA Serisi Cezayir-Güney Afrika maçındaki golü de yer aldı.
BİRÇOK ÖDÜL SAHİBİNİ BULACAK
Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini bulacak.
EN İYİ ERKEK FUTBOLCU ADAYLARI
Dani Carvajal (İspanya), Real Madrid
Erling Haaland (Norveç), Manchester City
Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid
Florian Wirtz (Almanya), Bayer Leverkusen
Jude Bellingham (İngiltere), Real Madrid
Kylian Mbappe (Fransa), Paris Saint-Germain/Real Madrid
Lamine Yamal (İspanya), Barcelona
Lionel Messi (Arjantin), Inter Miami
Rodri (İspanya), Manchester City
Toni Kroos (Almanya), Real Madrid (Futbolu bıraktı)
Vinicius Jr (Brezilya), Real Madrid
EN İYİ KADIN FUTBOLCU ADAYLARI
Aitana Bonmati (İspanya), Barcelona
Barbra Banda (Zambiya), Shanghai Shengli/Orlando Pride
Caroline Graham Hansen (Norveç), Barcelona
Keira Walsh (İngiltere), Barcelona
Khadija Shaw (Jamaika), Manchester City
Lauren Hemp (İngiltere), Manchester City
Lindsey Horan (ABD), Olimpik Lyon
Lucy Bronze (İngiltere), Barcelona/Chelsea
Mallory Swanson (ABD), Chicago Red Stars
Mariona Caldentey (İspanya), Barcelona/Arsenal
Naomi Girma (ABD), San Diego Wave
Ona Batlle (İspanya), Barcelona
Salma Paralluelo (İspanya), Barcelona
Sophia Smith (ABD), Portland Thorns
Tabitha Chawinga (Malavi), Paris Saint-Germain/Olimpik Lyon
Trinity Rodman (ABD), Washington Spirit
EN İYİ ERKEK KALECİ ADAYLARI
Andriy Lunin (Ukrayna), Real Madrid
David Raya (İspanya), Arsenal
Ederson (Brezilya), Manchester City
Emiliano Martinez (Arjantin), Aston Villa
Gianluigi Donnarumma (İtalya), Paris Saint-Germain
Mike Maignan (Fransa), Milan
Unai Simon (İspanya), Athletic Bilbao
EN İYİ KADIN KALECİ ADAYLARI
Alyssa Naeher (ABD), Chicago Red Stars
Ann-Katrin Berger (Almanya), Chelsea/NJ/NY Gotham
Ayaka Yamashita (Japonya), INAC Kobe Leonessa/Manchester City
Cata Coll (İspanya), Barcelona
Mary Earps (İngiltere), Manchester United/Paris Saint-Germain
EN İYİ ERKEK TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI
Carlo Ancelotti (İtalya), Real Madrid
Lionel Scaloni (Arjantin), Arjantin Milli Futbol Takımı
Luis de la Fuente (İspanya), İspanya Milli Futbol Takımı
Pep Guardiola (İspanya), Manchester City
Xabi Alonso (İspanya), Bayer Leverkusen
EN İYİ KADIN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI
Arthur Elias (Brezilya), Brezilya Kadın Milli Futbol Takımı
Elena Sadiku (İsveç), Celtic
Emma Hayes (İngiltere), Chelsea/ABD
Futoshi Ikeda (Japonya), Japonya Kadın Milli Futbol Takımı
Gareth Taylor (İngiltere), Manchester City
Jonatan Giraldez (İspanya), Barcelona/Washington Spirit
Sandrine Soubeyrand (Fransa), Paris FC
Sonia Bompastor (Fransa), Olimpik Lyon/Chelsea
FIFA PUSKAS ÖDÜLÜ ADAYLARI
Hassan El Haydos / Katar - Çin | AFC Asya Kupası | 22 Ocak 2024
Terry Antonis / Melbourne City - Western Sydney Wanderers | Isuzu UTE A-League Erkekler | 12 Mart 2024
Yassine Benzia / Cezayir - Güney Afrika | FIFA Serisi | 26 Mar 2024
Walter Bu - Lanus - Tigre | Torneo Betano 2024 | 04 Ağustos 2024
Michaell Chirinos / Kosta Rika - Honduras | CONCACAF Milletler Ligi | 23 Mart 2024
Federico Dimarco / Inter Milan - Frosinone | Serie A Enilive | 12 Kasım 2023
Alejandro Garnacho / Everton - Manchester United | Premier Lig | 26 Kasım 2023
Muhammed Kudüs / West Ham United - Freiburg | UEFA Avrupa Ligi | 14 Mar 2024
Denis Omedi / KCCA - Kitara | FUFA Süper 8 turnuvası | 06 Ağustos 2024
Paul Onuachu / Trabzonspor - Konyaspor | Trendyol Süper Lig | 10 Kasım 2023
Jaden Philogene / Rotherham United - Hull City | İngiltere Championship | 13 Şub 2024
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