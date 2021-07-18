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    FIFA futbolu değiştirecek 5 yeni kuralı gündeme aldı

    FIFA futbolu değiştirecek 5 yeni kuralı gündeme aldı

    Dünya futbolunda 'revize' kavramı sık sık gündeme gelirken futbolun en büyük kurumu FIFA 5 yeni kuralı genç kategorilerde denemeye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 10:10
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    Son yıllarda futbol oyun kurallarında yapılan birçok değişikliğin ardından FIFA, oyunu kökten değiştirebilecek yeniliklere hazırlanıyor.

    İşte yapılması planlanan 5 değişiklik...

    FIFA futbolu değiştirecek 5 yeni kuralı gündeme aldı #1

    30'AR DAKİKALIK DEVRELER

    FIFA'nın 45 dakikalık devreleri 30'ar dakikaya düşürme planı yeniliklerdenen çok dikkat çekenlerden. Z Kuşağı'nın uzun maçlar izlemek istememesi nedeniyle son dönemde dillendirilen maçları kısaltma fikrinin, 30'ar dakikalık 2 devreyle 60 dakika olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

    TOP DURUNCA SÜRE DURACAK

    Maçlar 60 dakikaya indirilirken, basketbol ve futsal gibi sporlarda da uygulanan, topun durması durumunda sürenin de durması planı hayata geçirilecek. Bununla birlikte oyunun daha hızlanması planlanıyor.

    FIFA futbolu değiştirecek 5 yeni kuralı gündeme aldı #2

    SINIRSIZ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

    Koronavirüs ile birlikte 3'ten 5'e çıkarılan oyuncu değişikliği, basketboldaki gibi sınırsız duruma getirilecek. Teknik direktörlerin yapacağı hamlelerle oyuna daha çok katkı sağlamasının hedeflendiği değişiklikle, birçok farklı oyuncunun da süre almasının sağlanacağı belirtiliyor.

    FIFA futbolu değiştirecek 5 yeni kuralı gündeme aldı #3

    TAÇLAR AYAKLA KULLANILACAK

    Futbolda oyuncuların topu elle oyuna soktuğu taç atışlarının da artık ayakla yapılması gündemde. Böylece taçların da daha tehlikeli pozisyonlar yaratmak için kullanılabileceği ve rakiplerin de topu taca atmaktan çekinebileceği belirtiliyor.

    FIFA futbolu değiştirecek 5 yeni kuralı gündeme aldı #4

    SARI KART, 5 DAKİKA

    Bir diğer köklü değişiklik ise sarı kartlarda gerçekleşebilir. Buz Hokeyi'ndeki "geçici ceza" futbola da geliyor. Sarı kart gören oyuncu, 5 dakika oyun dışında kaldıktan sonra oyuna geri dönecek.

    FIFA futbolu değiştirecek 5 yeni kuralı gündeme aldı #5

    TESTLER BAŞLADI

    Yapılması planlanan değşiklikler, genç takım kategorilerindeki turnuvalarda denenmeye başladı. FIFA'nın bu değişiklikleri fazla zaman geçmeden hayata geçirmek istediği kaydediliyor.

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