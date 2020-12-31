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FIFA kokartı alan Türk hakemleri
- Haber Merkezi
- 31.12.2020 - 08:49
- Güncelleme : 31.12.2020 - 09:36
2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler için düzenlenen FIFA Kokart Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Koronavirüs sağlık tedbirleri kapsamında Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen törene; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Serdar Tatlı ve Kurul üyeleri ile ilk defa kokart taşıyacak olan hakemler katıldı.
ÖZDEMİR KOKARTLARI TAKDİM ETTİ
Törende FIFA hakemleri Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu, FIFA Yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ve Ali Saygın Ögel ve FIFA Kadın hakemi Gamze Durmuş'a kokartları, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı tarafından takdim edildi. Ayrıca 2021 yılında kokart takma hakkı elde eden tüm hakemlere bir tebrik mektubu gönderildi.
FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler şöyle:
Cüneyt Çakır
Ali Palabıyık
Halil Umut Meler
Halis Özkahya
Arda Kardeşler
Abdulkadir Bitigen
Yaşar Kemal Uğurlu
FIFA KOKARTI NEDİR?
FIFA kokartlı hakem tanımı ise şu şekilde değerlendirilir. Ülkelerin yerel liglerinde maç yöneten hakemler, uluslararası müsabakalarda görev almak için FIFA kokartına sahip olmalıdır.
Bazı testler ve sınavlardan geçen hakemler, FIFA kokartı taktıktan sonra UEFA'nın ve FIFA'nın organizasyonlarında görev alır. FIFA kokartı, hakemlerin Avrupa kupalarında maç yönetmesi için bir ehliyettir.
FIRAT AYDINUS YİNE YOK
Öte yandan yıllardır yapılan testleri geçemeyen, Cüneyt Çakır ile birlikte ülkedeki en tecrübeli iki hakemden biri olan Fırat Aydınus, yine listeye giremedi.
47 yaşındaki Aydınus eğer yaş sınırı değiştirilmezse, bu sezon Süper Lig'de son kez düdük çalacak.