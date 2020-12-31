FIFA kokartı alan Türk hakemleri

TFF, 2021 yılında FIFA kokartı takacak olan 7 hakemi açıkladı. Yıllardır testleri geçemeyen Fırat Aydınus bu sene de kokartı alamadı.

2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler için düzenlenen FIFA Kokart Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Koronavirüs sağlık tedbirleri kapsamında Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen törene; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Serdar Tatlı ve Kurul üyeleri ile ilk defa kokart taşıyacak olan hakemler katıldı.

ÖZDEMİR KOKARTLARI TAKDİM ETTİ

Törende FIFA hakemleri Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu, FIFA Yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ve Ali Saygın Ögel ve FIFA Kadın hakemi Gamze Durmuş'a kokartları, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı tarafından takdim edildi. Ayrıca 2021 yılında kokart takma hakkı elde eden tüm hakemlere bir tebrik mektubu gönderildi.

FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler şöyle:

Cüneyt Çakır

Ali Palabıyık

Halil Umut Meler

Halis Özkahya

Arda Kardeşler

Abdulkadir Bitigen

Yaşar Kemal Uğurlu

FIFA KOKARTI NEDİR?

FIFA kokartlı hakem tanımı ise şu şekilde değerlendirilir. Ülkelerin yerel liglerinde maç yöneten hakemler, uluslararası müsabakalarda görev almak için FIFA kokartına sahip olmalıdır.

Bazı testler ve sınavlardan geçen hakemler, FIFA kokartı taktıktan sonra UEFA'nın ve FIFA'nın organizasyonlarında görev alır. FIFA kokartı, hakemlerin Avrupa kupalarında maç yönetmesi için bir ehliyettir.

FIRAT AYDINUS YİNE YOK

Öte yandan yıllardır yapılan testleri geçemeyen, Cüneyt Çakır ile birlikte ülkedeki en tecrübeli iki hakemden biri olan Fırat Aydınus, yine listeye giremedi.

47 yaşındaki Aydınus eğer yaş sınırı değiştirilmezse, bu sezon Süper Lig'de son kez düdük çalacak.