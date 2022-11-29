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    FIFA kokartına aday hakemler İngilizce sınavını geçemedi

    FIFA kokartına aday hakemler İngilizce sınavını geçemedi

    Yabancı hakem tartışılırken FIFA kokartına aday Türk hakemleri İngilizce sınavını geçemedi.
    • 29.11.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:25
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    Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu sezon belli sayıda yabancı hakemin maç yönetmesini Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep etmesinin yankıları sürerken ortaya çarpıcı bir gerçek çıktı: İngilizce sorunu...

    Aralık ayında, 2023'te FIFA kokartı takacak hakemleri belirleyecek TFF ve MHK, İngilizce kriziyle karşı karşıya.

    Bir süre önce, aralarında Süper Lig'de görev yapan isimlerin de yer aldığı birçok hakem, FIFA kokartı almak için TFF'ye adaylık başvurusu yaptı.

    Federasyon ve MHK, kokart almanın en önemli şartlarından olan İngilizce yeterliliği için aday hakemleri, bir kurum aracılığıyla dil sınavına soktu. Katılan hakemlerin hiçbiri İngilizce sınavını geçemedi.

    FIFA sınavından önce ön sınav

    Bilindiği üzere daha önce FIFA'nın sınavını geçemeyen hakemler olduğu için TFF, kendi içinde bir adaylık sınavı hazırlayacağını açıklamıştı.

    FIFA kokartına aday hakemler İngilizce sınavını geçemedi #1

    3 isim gündemde

    Cumhuriyet'in haberine göre; TFF ve MHK, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın yerine FIFA listesine bir isim ekleyecek.

    Zorbay Küçük'ün FIFA listesinden çıkarılacağı, boşalan 2 kontenjana Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Ali Şansalan'dan ikisinin eklenebileceği hakem kulislerinde konuşuluyor.

    FIFA kokartına aday hakemler İngilizce sınavını geçemedi #2


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