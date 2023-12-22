FIFA Kulüpler Dünya Kupası hakemlerinden Halil Umut Meler'e destek mesajı! FIFA Kulüpler Dünya Kupası hakemleri, Halil Umut Meler'e destek mesajı gönderdi. Hakemler, "Sen, ailemize aitsin. Neler yaşandığını biliyoruz ve arkanda olduğumuzu bilmeni, endişelenmemeni istiyoruz" dedi.

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AA

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında görev yapacak hakemler, Ankaragücü-Rizespor maçının ardından yaşadığı saldırı nedeniyle hakem Halil Umut Meler'e destek mesajı yolladı.

FIFA'nın sosyal medya hesabından video paylaşan hakemler, şu ifadeleri kullandı:

Merhaba Umut, gördüğün gibi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alan bu büyük aile, senin yanında. Arkadaşımız, sana kucaklar dolusu sevgi yolluyoruz.

"Kendine iyi bak, güçlü kal"

Halil Umut Meler'in her zaman yanında olduklarını vurgulayan hakemler, şu değerlendirmede bulundu:

Sen, ailemize aitsin. Neler yaşandığını biliyoruz ve arkanda olduğumuzu bilmeni, endişelenmemeni istiyoruz. Kendine iyi bak, güçlü kal. Cidde'den sevgilerle!

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)