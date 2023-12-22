Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında görev yapacak hakemler, Ankaragücü-Rizespor maçının ardından yaşadığı saldırı nedeniyle hakem Halil Umut Meler'e destek mesajı yolladı.
FIFA'nın sosyal medya hesabından video paylaşan hakemler, şu ifadeleri kullandı:
Merhaba Umut, gördüğün gibi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alan bu büyük aile, senin yanında. Arkadaşımız, sana kucaklar dolusu sevgi yolluyoruz.
"Kendine iyi bak, güçlü kal"
Halil Umut Meler'in her zaman yanında olduklarını vurgulayan hakemler, şu değerlendirmede bulundu:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Sen, ailemize aitsin. Neler yaşandığını biliyoruz ve arkanda olduğumuzu bilmeni, endişelenmemeni istiyoruz. Kendine iyi bak, güçlü kal. Cidde'den sevgilerle!
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