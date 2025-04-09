FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi hakemler için seminer yapıldı

İHA

FIFA, bu yıl 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemlere yönelik seminerler düzenledi.

FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 takımlı turnuvada küresel kulüp futbolu için yeni bir dönemin başlayacağı ve hakemlere de ekstra sorumluluk yükleneceği vurgulandı.

MELER VE ÇAKIR KATILDI

31 Mart-4 Nisan 2025 tarihleri arasında FIFA Ana Merkezi'nde düzenlenen seminerde Türkiye'den Halil Umut Meler de yer aldı.

Eski hakem Cüneyt Çakır'ın, FIFA eğitimcisi olarak yer aldığı seminerlerde hakemlerin yönetim standartlarının mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarılması amaçlandı.

"EN İYİ KOŞULLARDA HAZIR OLMASINI İSTİYORUZ"

FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, bu turnuvayla birlikte hakemlerin sorumluluklarının daha da artacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Hakemlerimizin turnuvaya en iyi koşullarda hazır olmasını istiyoruz. Hakemlik standardının başarılı bir rekabetin anahtarı olduğunu biliyoruz. Hakemlerin bu organizasyonun bir parçası olacağı için heyecan duyacağından eminim.

"İYİ BİR ŞANS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Organizasyonda yer alacak hakemlerin, vücut kameraları kullanacağından bahseden Collina, şu şekilde konuştu: