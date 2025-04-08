FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kaleciler ve hakemler için yenilikler!

AA & Ensonhaber

ABD'de 14 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na hakemleri hazırlamak amacıyla farklı zamanlarda Zürih, Dubai ve Buenos Aires'te seminerler düzenlendi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) 1 Mart 2025'te onayladığı oyun kurallarındaki değişikliklerin ardından, FIFA Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunda, kalecilerin zaman geçirmesini önlemek için tasarlanmış yeni kural uygulanacak.

YENİ KURALLAR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Daha önceki kuralda, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi vardı ancak bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu.

Öte yandan, organizasyonda yer alacak hakemler, vücut kameraları (bodycam) kullanacak.

"İYİ BİR ŞANS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, şu ifadeleri kullandı: