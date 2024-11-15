FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonluk kupası görücüye çıktı
AA

FIFA, 32 takımın katılımıyla 2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonuna verilecek kupayı tanıttı.

FIFA'nın açıklamasına göre, yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvanın kupası, lüks mücevher firması Tiffany & Co ile iş birliği yapılarak üretildi.

KUPA TASARIMININ DETAYLARI

Pimle birbirine bağlı ve aynı yörüngede dönebilen 4 diskten oluşan kupa, tasarımıyla dikkati çekiyor.

24 ayar altın kaplama kupanın iki tarafında da futbol tarihine ilişkin lazerle işlenmiş yazı ve semboller bulunuyor.

TURNUVANIN FORMATI

FIFA'nın yeni organizasyonunda 6 konfederasyondan, 32 kulüp yer alacak.

4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Emre Çalışkan
Editor