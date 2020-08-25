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    FIFA, kulüplere milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanıdı

    FIFA, UEFA üyesi ülkelerin takımlarına 31 Ağustos ile 8 Eylül arasında oynanacak milli maçlarda, oyuncularını milli takımlarına göndermeme hakkı tanıdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 16:55
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    FIFA, kulüplere milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanıdı

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), koronavirüs pandemisi nedeniyle dün yaptığı resmi açıklama ile yeni bir karar açıkladı.

    KADIN FUTBOLU DA DAHİL EDİLDİ

    Yapılan açıklamada, UEFA üyesi ülkelerin takımlarına, 31 Ağustos ile 8 Eylül arasında oynanacak olan maçlarda milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanındığı kaydedildi.

    Öte yandan aynı kural, 14 - 22 Eylül arasında oynanacak kadın milli takım maçlarında, UEFA üyesi kadın futbol takımlarında da geçerli olacak.

    FIFA, kulüplere milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanıdı #1

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