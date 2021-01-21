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    FIFA, Maicon davasında Galatasaray'ı haklı buldu

    FIFA, Maicon davasında Galatasaray'ı haklı buldu

    Maicon transferinde yaşanan kriz, nihayet son buldu. FIFA, Al Nassr kulübünün Galatasaray'a 1.4 milyon euro ödemesine hükmetti.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 12:34
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    Brezilyalı stoper Maicon'u, Al Nassr'a satan fakat transfer ücretinin bir kısmını alamadığı için FIFA'ya başvuran Galatasaray'a iyi haber geldi.

    FIFA'dan sarı-kırmızılılara gönderilen yazıda; Al Nassr'ın, 32 yaşındaki futbolcunun transferinde mali yükümlülükleri yerine getirmediği vurgulandı.

    FIFA, Maicon davasında Galatasaray ı haklı buldu #1

    1.4 MİLYON EURO ÖDENECEK

    FIFA, 32 yaşındaki stoperin transfer ücretinin kalan miktarı olan 1.1 milyon euro, artı 300 bin euro ceza ile toplam 1.4 milyon euronun sarı-kırmızılılara ödenmesine karar verdi.

    Ayrıca transferden doğan 330 bin euro menajerlik ücretini de Suudi Arabistan kulübünün ödemesi gerektiğine karar verildiği bildirildi.

    FIFA, Maicon davasında Galatasaray ı haklı buldu #2

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