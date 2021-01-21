FIFA, Maicon davasında Galatasaray'ı haklı buldu

Maicon transferinde yaşanan kriz, nihayet son buldu. FIFA, Al Nassr kulübünün Galatasaray'a 1.4 milyon euro ödemesine hükmetti.

Brezilyalı stoper Maicon'u, Al Nassr'a satan fakat transfer ücretinin bir kısmını alamadığı için FIFA'ya başvuran Galatasaray'a iyi haber geldi.

FIFA'dan sarı-kırmızılılara gönderilen yazıda; Al Nassr'ın, 32 yaşındaki futbolcunun transferinde mali yükümlülükleri yerine getirmediği vurgulandı.

1.4 MİLYON EURO ÖDENECEK

FIFA, 32 yaşındaki stoperin transfer ücretinin kalan miktarı olan 1.1 milyon euro, artı 300 bin euro ceza ile toplam 1.4 milyon euronun sarı-kırmızılılara ödenmesine karar verdi.

Ayrıca transferden doğan 330 bin euro menajerlik ücretini de Suudi Arabistan kulübünün ödemesi gerektiğine karar verildiği bildirildi.