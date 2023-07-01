FIFA, ofsayt kuralını değiştirdi FIFA ilk olarak 2 ülkede uygulamaya başlayacağı yeni ofsayt kuralını onayladı. Yeni ofsayt kuralında, futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt verilecek.

Futbolda oyun kuralları değişmeye devam ediyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, son toplantısında ofsayt kuralında değişikliğe gitti.

FIFA santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için harekete geçti.

Sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak

Yeni ofsayt kuralına göre futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt bayrağı kalkacak. Sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.

Kural ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak. Uygulamadan istenilen sonuçlar alınırsa yeni kural tüm dünyada geçerli olacak. FIFA, bu kural ile futbolun daha izlenilebilir kılınmasını hedefliyor.

FIFA'nın aldığı yeni karar ise spor kamuoyunda görüş ayrılığına sebep oldu. Bazı kesim kararı desteklerken, bazı kesimler ise futbolun doğasının bozulduğunu belirtti.