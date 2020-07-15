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FIFA, oyuncu değişikliği kuralının süresini uzattı
FIFA, IFAB tarafından önerilen takımlara verilen 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 15.07.2020 - 17:15
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre neredeyse tüm ligler durmuş ve futbola ara verilmişti.
Salgının kontrol altına alındığı ülkelerdeki normalleşme süreci devam ederken; futbol da bir süre önce yeniden start aldı.
Salgın sürecinde idmanlarına devam edemeyen futbolcuların sakatlıklarını önlemek amacıyla FIFA; 3 oyuncu değişikliği kuralını değiştirerek takımların 5 oyuncu değiştirebileceklerini belirtmişti.
2020-21 SEZONUNA KADAR UZATILDI
FIFA, yaptığı açıklama ile daha önce bu sezon sonuna kadar geçerli olacağını belirttiği kuralın süresini uzattığını duyurdu.
FIFA, takımlara verilen 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.