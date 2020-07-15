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    FIFA, oyuncu değişikliği kuralının süresini uzattı

    FIFA, oyuncu değişikliği kuralının süresini uzattı

    FIFA, IFAB tarafından önerilen takımlara verilen 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 17:15
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    FIFA, oyuncu değişikliği kuralının süresini uzattı

    Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre neredeyse tüm ligler durmuş ve futbola ara verilmişti.

    Salgının kontrol altına alındığı ülkelerdeki normalleşme süreci devam ederken; futbol da bir süre önce yeniden start aldı.

    Salgın sürecinde idmanlarına devam edemeyen futbolcuların sakatlıklarını önlemek amacıyla FIFA; 3 oyuncu değişikliği kuralını değiştirerek takımların 5 oyuncu değiştirebileceklerini belirtmişti.

    FIFA, oyuncu değişikliği kuralının süresini uzattı #1

    2020-21 SEZONUNA KADAR UZATILDI

    FIFA, yaptığı açıklama ile daha önce bu sezon sonuna kadar geçerli olacağını belirttiği kuralın süresini uzattığını duyurdu.

    FIFA, takımlara verilen 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

    FIFA, oyuncu değişikliği kuralının süresini uzattı #2

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