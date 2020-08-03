FIFA, Rodrigues'i haklı buldu

Maaşını alamadığı gerekçesiyle Al İttihad'ı FIFA'ya şikayet eden Garry Rodrigues, haklı bulundu. FIFA, Suudi Arabistan kulübünün borcunu faizleriyle beraber ödemesine karar verdi.

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues, maaşlarını alamadığı gerekçesiyle bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad kulübünü FIFA'ya şikayet etmişti.

Dünya futbolunun patronu, söz konusu davayla ilgili kararını yayımladı.

Suudi Arabistan basınına sızan kararda, Al Ittihad'ın Yeşil Burun Adalı futbolcuya 516 bin 432 euro ve şu ana kadarki yasal faizlerini tazmin etmeye mahkum etti.

ÖDEME PLANI

Kararda belirtilen ödemelerin 45 gün içinde gerçekleştirilmemesi durumunda ise FIFA'nın Suudi kulübüne transfer yasağı getireceği vurgulandı.

İşte Rodrigues'e yapılacak ödeme planı:

14 Kasım 2019'a ait 100 euro + yüzde 5 faizi

1 Kasım 2019'a ait 129 bin 83 euro + yüzde 5 faizi

1 Aralık 2019'a ait 129 bin 83 euro + yüzde 5 faizi

1 Ocak 2020'ye ait 129 bin 83 euro + yüzde 5 faizi

1 Şubat 2020'ye ait 129 bin 83 euro + yüzde 5 faizi