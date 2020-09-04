FIFA ve UEFA, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

FIFA ve UEFA, bugün 67 yaşına giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in doğum gününü resmi Twitter hesaplarından kutladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün 67 yaşına girdi. Florya'da kutlanan doğum gününün yanı sıra birçok futbolcu ve futbol insanı deneyimli teknik adamın yeni yaşını kutladı.

FIFA VE UEFA'DAN KUPALI KUTLAMA

FIFA ve UEFA da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.

FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Terim Galatasaray'a ilk olarak 1974 yılında 20 yaşındayken katıldı. Bugün 67 yaşına giriyor ve hala orada. İyi ki doğdun İmparator." ifadelerine yer verildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından yayımlanan mesajda ise Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı Arsenal maçından görüntülere yer verilerek, "Mutlu yıllar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim." denildi.