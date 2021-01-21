FIFA ve UEFA'dan kulüplere rest

FIFA ve altı kıta konfederasyonu, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüpler ve futbolcuları, tüm organizasyonlardan men edeceğini duyurdu.

FIFA ve kıtaların futbol konfederasyonları UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL ve OFC, imzaladıkları ortak bildiriyle Avrupa Süper Ligi projesine karşı ilk kez açık bir cephe aldı.

"Son dönemde medyada yer alan Avrupa kulüplerinin kuracağı söylenen Avrupa Süper Ligi projesine karşı FIFA ve altı konfederasyon olarak bir kez daha uyarımızı yapacağız. Bu tür bir turnuva ne FIFA ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir.





FIFA ve konfederasyonları statüsünde, tüm turnuvaların organizatörleri olarak FIFA ve konfederasyonları gösterilmiştir. Global çaptaki tek turnuva FIFA Kulüpler Dünya Kupası'dır ve global çapta başka bir turnuva düzenlenmesi düşünülemez.

Sporun evrensel prensipleri fedakarlık, yükselmeler, düşmeler ve kendini vermedir. Futbol dünyasının piramidinde bunlar vardır. Futbol, bu prensiplerle başarılı bir tarihe sahip olmuştur. Global ve kıtasal turnuvalara katılım her zaman sahada alınacak başarılı sonuçlarla olacaktır.

Gianni Infantino, FIFA Başkanı

Şeyh Selman bin İbrahim, AFC Başkanı

Constant Omari, CAF Başkanvekili

Vittorio Montagliani, Concacaf Başkanı

Alejandro Dominguez, CONMEBOL Başkanı

Lambert Maltock, OFC Başkanı

Aleksander Ceferin, UEFA Başkanı"





AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

Proje, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin bir araya gelerek kendi ülke liglerinden çıkıp bu özel ligde oynayacağı bir sistemi kapsıyor.

Sky'ın haberine göre bu turnuva, şimdiden 6 milyar dolarlık bir yatırım paketini almış durumda. Avrupa'nın 5 büyük liginden 10'dan fazla takımla birlikte İngiltere'den de 5 takımın yer almasının planlandığı kaydedilen "yeni lig"in, 2022'de başlamasının düşünüldüğü de konuşuluyor.

KURUCU ÜYE TAKIMLAR

Der Spiegel’in ortaya çıkardığı belgelerde hangi kulüplerin kurucu üye olacağı da açıklanmıştı. Bu kulüpler; Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Juventus, Milan, PSG ve Bayern Münih.

Belgelere göre lige katılacak diğer 5 misafir kulüp ise; Atletico, Dortmund, Inter, Roma ve Marsilya.

UEFA BAŞKANI DA KARŞI ÇIKMIŞTI

Avrupa Süper Ligi fikri yıllardır ortaya atılıyor. Ama son 5 yıldır daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Bunun nedeni ise Amerikalı iş adamı Charlie Stillitano. Stillitano, Avrupa’nın büyük kulüplerinin sezon öncesi Kuzey Amerika’da veya Asya’da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nın kurucusudur.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’de Avrupa Süper Ligi’ne karşı olduğunu söyledi. "Avrupa Süper Ligi bizim önerimiz değil, bazı kulüplerin ve İtalyan medyasının icadı. Böyle bir turnuva çok sıkıcı olur. 2 veya 3 kulüp daha fazla para kazanmak için böyle bir şey istiyor. Bu tür fikirler futbolu öldürür. Ben Süper Lig'e şiddetle karşıyım"

Henüz sadece iddialardan ibaret olan bu organizasyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek