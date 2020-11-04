FIFA Victor Ruiz'i haklı buldu

FIFA, Beşiktaş'tan maaşını alamadığı için ayrılan İspanyol stoper Victor Ruiz'i haklı buldu ve siyah-beyazlı kulübün oyuncuya 2.5 milyon euro ödemesine karar verdi.

Pandemi döneminde yaşanan lig ertelemesinin ardından parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz konusu FIFA'da davalık olmuştu.

FIFA VICTOR RUIZ'İ HAKLI BULDU

İspanyol futbolcunun kontratını hukuksuz şekilde sonlandırdığını belirten Beşiktaş yönetimine FIFA'dan da kötü haber geldi.

Konuyu inceleyen FIFA, siyah-beyazlı takımın Victor Ruiz'e 2.5 milyon euro ödemesine karar verdi.

Beşiktaş yönetimi karara itiraz edecek.

VICTOR RUIZ NE DEMİŞTİ?

"Beşiktaş'la sözleşmemi feshetme kararı aldım çünkü kulüp, sözleşme imzaladığımız ilk günden beri sözleşme yükümlülüklerini erteledi. Pandemi öncesi 4 aydır maaş alamadım. Yurt dışında böyle bir şey yaşandı mı bilmiyorum. Ben her şeye rağmen her gün antrenmana çıkıp, çalışıp sahada en iyisini yapmaya çalıştım ve bunun için kaldım. Pandemi sürecinde kulüp yönetimi yaşananları aktardı ve marttan itibaren de maaş ödenmedi. FIFA sürecinde bunları anlatacağım zaten. Hiçbir şekilde çözüm bulunamayınca bu noktaya gelindi."