FIFA'da bayraklar yarıya indirildi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Endonezya'da meydana gelen futbol faciası sonrası İsviçre’deki genel merkezinde bayrakları yarıya indirdi.

Endonezya'da cumartesi akşamı meydana gelen stadyum faciasında, 125 kişi hayatını kaybetti, 21'i ağır 304 kişi yaralandı.

38 bin kapasiteli stat için 42 bin bilet satıldı

Olay dünya gündeminde 'dünyanın en kötü stadyum facialarından biri' olarak yer alırken; Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İsviçre'deki genel merkezinde bayrakları yarıya indirdi. Endonezya'nın Güvenlik Bakanı ise 38 bin kapasiteli stadyuma 42 bin bilet satıldığını duyurdu.

FIFA Genel Merkezinde bayraklar yarıya indi

Endonezya Liga 1 ekiplerinden Arema Malang FC ile Persebaya Surabaya arasında cumartesi günü oynanan maçın ardından yaşanan olaylarda, taraftarlar arasında arbede yaşanmış ve binlerce futbol taraftarı Kanjuruhan Stadyumu'nun çıkışlarına akın etmişti.

Yerel medya, polisin olaylar sırasında biber gazı sıktığını ve bazı taraftarların paniğe kapıldığını belirtti. Yetkililerin yaşanan izdihamda hayatını kaybedenleri önce 174 olarak açıkladığı, daha sonra 125 olarak kesinleştirdiği ölü sayısı sebebiyle FIFA Genel Merkezi'ndeki bayraklar yarıya indirdi.

"Futbolla ilgili herkes için karanlık bir gün"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, olayla ilgili açıklama yaparak, "Endonezya'da Arema FC ile Persebaya Surabaya arasında Kanjuruhan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın sonunda meydana gelen trajik olayların ardından futbol dünyası şokta. Bu, futbolla ilgili herkes için karanlık bir gün ve kavrayışın ötesinde bir trajedi. Bu trajik olaydan sonra hayatını kaybeden kurbanların ailelerine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. FIFA ve küresel futbol topluluğu olarak, bu zor zamanda tüm düşüncelerimiz ve dualarımız Endonezya Cumhuriyeti halkı, Asya Futbol Konfederasyonu, Endonezya Futbol Federasyonu ve Endonezya Futbol Ligi, mağdurlar ve yaralananlar ile birlikte" dedi.