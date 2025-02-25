FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı oynadığı ve 3-2'lik mağlubiyetle sona eren karşılaşmanın ardından, Adana Demirspor'a puan silme cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 1 dosya nedeniyle toplamda 6 puan silme cezası uyguladı.

ADANA DEMİRSPOR, EKSİ 3 PUANLA SONUNCU

Bu cezanın ardından, Süper Lig'de 3 puanı bulunan Adana Demirspor'un puan durumu -3'e düştü.

TOPLAMDA 9 PUANI SİLİNDİ

Daha önce, TFF Kulüp Lisans Kurulu, Adana Demirspor'a sezonun ilk yarısında verilen süre zarfında eksiklikleri tamamlayamadığı gerekçesiyle 3 puan silme cezası uygulamıştı. Böylece Adana ekibinin bu sezon toplamda 9 puanı silinmiş oldu.