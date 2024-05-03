FIFA'dan Altay'a 6 puan silme cezası FIFA, Adamu Alhassan transferinde Kano Pillars FC kulübüne yetiştiricilik bedeli ödemediği için Altay’a 6 puan silme cezası verdi.

İHA

1. Lig’de transfer yasağı devam eden ve maddi sıkıntılardan dolayı da birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Altay’a bir şok da eski oyuncusu Adamu Alhassan’dan geldi.

Bu sezon Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 3 puanı silinen siyah-beyazlılar, yine bir ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldı.

Altay'ın 6 puanı silindi

FIFA, 2019-2020 sezonunda siyah-beyazlı kulüpte forma giyen Nijeryalı futbolcu Ibrahim Alhassan Adamu'nun yetiştirici kulübü Kano Pillars FC'ye ödenmeyen yetiştiricilik bedeli nedeniyle Altay'a 6 puan silme cezası verdi.

İzmir ekibi, 9 puana düştü

Böylece bu sezon toplam 9 puanı silinen Altay, 9 puana gerileyerek 17. sırada kaldı.

İzmir ekibinin FIFA’daki davaları nedeniyle yeni cezalarla da karşı karşıya kalması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)