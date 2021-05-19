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    FIFA'dan Beşiktaş'a övgü: Kralı selamlayın

    FIFA'dan Beşiktaş'a övgü: Kralı selamlayın

    Dünya futbolunun patronu FIFA'nın resmi hesabından Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasına övgü dolu sözler geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 20:00
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 20:02
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    Süper Lig şampiyonu Beşiktaş kupasını Vodafone Park'ta görkemli bir törenle alırken FIFA resmi hesabı da siyah-beyazlıları unutmadı.

    "HERKES TÜRKİYE'NİN KRALINI SELAMLASIN"

    Artık şampiyonluğun klasiği haline gelen Boğaz Turu'ndan bir video paylaşan FIFA, "Duble yaptılar. Gezegendeki en büyük taraftarlardan biriyle şık bir şekilde kutladılar. Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın" ifadelerine yer verdi.

    Bu paylaşım milyonlarca futbolsever tarafından görülürken binlerce beğeni aldı.

    FIFA dan Beşiktaş a övgü: Kralı selamlayın #1

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