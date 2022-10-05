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    FIFA'dan Bursaspor'a iki dönem transfer yasağı

    FIFA'dan Bursaspor'a iki dönem transfer yasağı

    TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, FIFA tarafından kulübe iki transfer dönemi boyunca kalıcı olarak transfer yasağı verildiğini açıkladı.
    • 05.10.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 16:16
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    Bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele eden Türk futbolunun köklü kulübü Bursaspor'a bir darbe de FIFA'dan geldi.

    Yeşil-beyazlılar, FIFA'nın kulübe iki transfer dönemi boyunca kalıcı transfer yasağı verdiğini açıkladı.

    FIFA dan Bursaspor a iki dönem transfer yasağı #1

    Bursa'dan duyuru geldi

    Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Luka Capan tarafından kulübümüz aleyhine açılan dava kapsamında FIFA tarafından verilen karar 4 Ekim 2022 tarihinde kulübümüze tebliğ edilmiştir. Söz konusu kararda kulübümüzün geçmiş dönemlerdeki ödeme prensipsizliği, borçlu olunan dosya sayılarının fazlalığı ve yakın zamanda Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov dosyalarında da sözleşmeyi ihlal ederek feshe sebebiyet verdiği, aynı durumun Luka Capan dosyasında da söz konusu olduğu belirtilmiştir.

    Sürekli tekrar eden ihlaller nedeniyle FIFA kulübümüzü 2 transfer dönemi kalıcı transfer yasağı ile cezalandırmaya karar vermiştir. Kulübümüz olarak itiraz süresi içerisinde bir üst mahkeme olan CAS’a (Court of Arbitration for Sport) gerekli olan itirazlar yapılarak, Bursasporumuzun tüm hakları sonuna kadar savunulacaktır."

    FIFA dan Bursaspor a iki dönem transfer yasağı #2


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