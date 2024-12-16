FIFA'dan Denizlispor'a puan silme cezası

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Denizlispor’a FIFA tarafından 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.

TFF’nin yaptığı açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

Bu cezanın ardından ligde 10 puanla 14. sırada yer alan Denizlispor, puanının 4’e düşmesiyle son sıraya geriledi.

YENİ MALATYASPOR VE GİRESUNSPOR DA CEZA ALDI

FIFA, benzer ihlaller nedeniyle daha önce Yeni Malatyaspor’a 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor’a ise 6 puan silme cezası vermişti.

Denizlispor, cezayla birlikte ligde kalma mücadelesinde daha da zor bir sürece girerken, FIFA’nın Türkiye’deki kulüplere uyguladığı yaptırımların devam etmesi dikkat çekiyor.