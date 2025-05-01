FIFA'dan Eyüpspor'a 6 dönem geçici transfer yasağı!

DHA

Süper Lig ekibi Eyüpspor geçtiğimiz günlerde FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı almıştı.

FIFA, eflatun-sarılı ekibe bugün kesinleşen dava sonucunda 6 dönem transfer yasağı daha verildiğini açıkladı.

ÖDEME YAPLIRSA YASAK KALKACAK

Toplam 9 dönem transfer yasağı cezasına çarptırılan Eyüpspor'un 23 Nisan’da verilen 3 dönemlik transfer yasağına neden olan yaklaşık 150 bin euroyu ödediği ve kısa süre içinde bu yasağın kalkacağı öğrenildi.

Ayrıca alınan cezalar için de Eyüpspor ödeme yaparak, kalıcı bir transfer yasağı gelmesinin önüne geçecek.

"TRANSFER YASAĞI KALDIRILACAKTIR"

Eyüpspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: