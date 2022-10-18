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    FIFA'dan Giresunspor'a transfer yasağı

    FIFA'dan Giresunspor'a transfer yasağı

    Giresunspor, oyuncusu Jean Pyerre kansere yakalandıktan sonra sözleşmesini feshetmişti. Kulübe FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı geldiği belirtildi.
    • 18.10.2022 - 20:54
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 21:22
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    10. haftası sona eren Süper Lig'de 8 puanla 14. sırada bulunan Giresunspor'a kötü haber geldi. FIFA, yeşil-beyazlı ekibe 2 dönem transfer yasağı cezası geldi.

    Testis kanseri saptanmasının ardından oyuncunun sözleşmesi feshedildi

    Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Geçtiğimiz sezon devre arasında anlaşmaya vardığı imza töreni düzenlediği Brezilyalı oyuncu Jean Pyerre'in sağlık kontrollerinde testis kanseri saptanmasının ardından oyuncunun sözleşmesini fesheden Giresunspor, FIFA tarafından cezaya çarptırıldı.

    FIFA dan Giresunspor a transfer yasağı #1

    765 bin euro ve 2 dönem transfer yasağı geldi

    Haberde, Brezilyalı oyuncunun sözleşme imzalandığı gerekçesiyle Giresunspor'u FIFA'ya şikayet ettiği ve FIFA'nın da bu şikayet üzerine Giresunspor'a 765 bin euro para cezası ve 2 dönem transfer yasağı cezası vermeyi kararlaştırıldığı belirtildi.

    Ayrıca, Giresunspor'un FIFA'nın kararını temyize götürmesi için halen zamanı olduğu da yazıldı.

    FIFA dan Giresunspor a transfer yasağı #2

    Giresunspor, 1.5 yıllığına kiralamıştı

    1998 doğumlu Jean Pyerre 2018'de Gremio'nun A takımına yükseldi. Orta sahanın merkezinde ve on numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcu Giresunspor'a kiralık olarak katılmıştı. Giresunspor, Brezilyalı oyuncuyu Gremio'dan 1.5 yıllığına kiralamıştı.


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