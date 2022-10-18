FIFA'dan Giresunspor'a transfer yasağı

Giresunspor, oyuncusu Jean Pyerre kansere yakalandıktan sonra sözleşmesini feshetmişti. Kulübe FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı geldiği belirtildi.

10. haftası sona eren Süper Lig'de 8 puanla 14. sırada bulunan Giresunspor'a kötü haber geldi. FIFA, yeşil-beyazlı ekibe 2 dönem transfer yasağı cezası geldi.

Testis kanseri saptanmasının ardından oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Geçtiğimiz sezon devre arasında anlaşmaya vardığı imza töreni düzenlediği Brezilyalı oyuncu Jean Pyerre'in sağlık kontrollerinde testis kanseri saptanmasının ardından oyuncunun sözleşmesini fesheden Giresunspor, FIFA tarafından cezaya çarptırıldı.

765 bin euro ve 2 dönem transfer yasağı geldi

Haberde, Brezilyalı oyuncunun sözleşme imzalandığı gerekçesiyle Giresunspor'u FIFA'ya şikayet ettiği ve FIFA'nın da bu şikayet üzerine Giresunspor'a 765 bin euro para cezası ve 2 dönem transfer yasağı cezası vermeyi kararlaştırıldığı belirtildi.

Ayrıca, Giresunspor'un FIFA'nın kararını temyize götürmesi için halen zamanı olduğu da yazıldı.

Giresunspor, 1.5 yıllığına kiralamıştı

1998 doğumlu Jean Pyerre 2018'de Gremio'nun A takımına yükseldi. Orta sahanın merkezinde ve on numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcu Giresunspor'a kiralık olarak katılmıştı. Giresunspor, Brezilyalı oyuncuyu Gremio'dan 1.5 yıllığına kiralamıştı.