FIFA'dan Tayfur Bingöl'e transfer engeli! Takımda kalacak Son zamanlarda adı sık sık Konyaspor ile anılan Tayfur Bingöl'e, FIFA engeli çıktı.

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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak gösterdiği performansla taraftarların eleştiriği odağı haline gelen Tayfur Bingöl'e, Konyaspor talip olmuştu.

FIFA engeli çıktı

Sports Digitale'nin haberine göre; Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta kaldı.

Konyaspor'un kadrosuna katmak istediği Tayfur Bingöl için FIFA Talimatları gereği tüm görüşmeler sona erdi.

FIFA Talimatlarına yer alan Madde 11 / 4 - Transfer ve Tescil maddesine göre, bir futbolcunun bir sezonda yalnızca iki takıma tescil edilebilmesinden dolayı transfer iptal oldu.

15 maça çıktı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maçta süre bulan Tayfur Bingöl, bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.