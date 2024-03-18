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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Sarı-lacivertli ekip, sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Mücadelenin ardından taraftarlar sahaya indi. Güvenlik güçleri orta alanda futbolcuları ve hakemleri koruma altına aldı.

Fenerbahçeli futbolcuların maçın son düdüğünün ardından sevinç gösterilerinde bulunduğu sırada Trabzonspor taraftarı, sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Bazı futbolcular ve taraftarlar arasında kargaşa yaşandı.

FIFA olaya el attı

FIFA Başkanı Giovanni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Infantino'nun açıklamaları...

"Sahada ve toplumda yeri yok"

Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim - futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır.