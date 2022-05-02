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FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da kutlama yapan taraftarların görüntüsünü FIFA paylaşarak, "38 yıl sonra şampiyonluk kazanınca..." ifadelerini kullandı.
- 02.05.2022 - 16:53
Süper Lig'in 35. haftası dev bir maça sahne oldu. Lider Trabzonspor, evinde Akdeniz ekibi Antalyaspor'u ağırladı.
Bordo-mavililer, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 2021-22 şampiyonluğuna ulaştı.
38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk şehirde büyük bir coşkuyla kutlandı. Meydanları dolduran taraftarlar, doyasıya eğlendi.
FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı İZLE
"38 yıl sonra şampiyonluk kazanınca"
Bordo-mavililerin eğlencesi dünyada da gündem oldu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) da bu görüntüleri paylaştı.
Paylaşılan görüntülerin açıklamasında, "38 yıl sonra şampiyonluk kazanınca..." ifadeleri kullanıldı.