FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı

AA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol takımlarına belirli dönemler için transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 1 Nisan'dan bu yana 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı.

KONYASPOR VE ANTALYASPOR'A ÜÇER DÖNEM TRANSFER YASAĞI

Süper Lig takımları Konyaspor ile Antalyaspor'a üçer dönem, Kayserispor'a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı uygulandı.

Bu üç kulüp, yeni oyuncu kaydı yapamayacakları gibi, mevcut futbolcuları dışında herhangi bir takviye yapma şansına da sahip olamayacak.

BİRİNCİ LİGDEN ANKARAGÜCÜ, KARAGÜMRÜK VE ÜMRANİYESPOR VAR

FIFA’nın transfer yasağı verdiği kulüpler yalnızca Süper Lig ile sınırlı kalmadı.

1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'a üçer dönem yasak getirildi.

ALTAY VE BURSASPOR DA LİSTEDE

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa giden Bursaspor'a da transfer yasağı cezaları verildi.

BORÇLAR YÜZÜNDEN YASAKLAR ARTIYOR

FIFA'nın kulüplere yönelik transfer yasakları genellikle futbolculara veya kulüplere olan borçların ödenmemesi, sözleşme ihlalleri veya mahkeme kararlarının uygulanmaması gibi gerekçelere dayanıyor.

Transfer yasağı getirilen kulüplerin büyük çoğunluğunun, FIFA tarafından belirlenen ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği anlaşılıyor.

TRANSFER YASAĞI NASIL KALKAR?

Transfer yasağı getirilen kulüplerin, yasak süresince yeni futbolcu kaydı yapmaları mümkün değil.

Ancak, borçlarını ödemeleri veya ilgili ihtilafları çözmeleri halinde, yasağın kaldırılması için FIFA'ya başvurmaları mümkün.