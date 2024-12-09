Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası!

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Türkiye Futbol Federasyonu, aldığı yeni kararları resmi hesabından duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi tarafından 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan, 2. Lig temsilcisi Giresunspor'a da 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiği aktarıldı.

TFF, CEZALARI DUYURDU

TFF'nin açıklaması şu şekilde: