Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası!

Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu, aldığı yeni kararları resmi hesabından duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi tarafından 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan, 2. Lig temsilcisi Giresunspor'a da 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiği aktarıldı.
TFF, CEZALARI DUYURDU
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
FIFA Disiplin Komitesi tarafından;
- Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.
- Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
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