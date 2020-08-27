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    FIFA'nın anketinde Fenerbahçe kazandı

    FIFA'nın anketinde Fenerbahçe kazandı

    FIFA'nın "Kimin daha tutkulu taraftarları var" sorusu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 12 saatliğine muhteşem bir rekabete girmesine neden oldu. Anket sonucunda sarı-lacivertliler kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 09:14
    • Güncelleme : 27.08.2020 - 10:14
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    FIFA'nın anketinde Fenerbahçe kazandı

    FIFA'nın resmi Twitter sayfası bir anket başlatarak taraftarlara "Kimin daha tutkulu taraftarları var?" diye sordu.

    Seçim tadında olan ankette birinci sık sık değişse de nihai sonuçlarda Fenerbahçe anketin galibi oldu.

    FIFA nın anketinde Fenerbahçe kazandı #1

    RESMİ HESAPLARDAN DA PAYLAŞILDI

    Anketin ilk saatlerinde Galatasaray resmi hesabı "Herkes rütbesini bilecek" başlığıyla taraftarlarını ankete çağırırken, Fenerbahçe sayfası da "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır" diyerek taraftarlarını harekete geçirdi.

    FIFA nın anketinde Fenerbahçe kazandı #2

    1.5 MİLYON OY KULLANILDI

    İki takımın da unutulmaz futbolcularının da devreye girmesiyle 1.5 milyon oy atılan bir ankete imza atılmış oldu.

    Anket sonucunda sarı-lacivertliler %57,3 oy alırken, sarı-kırmızılılar %42,7 oy aldı.

    FIFA nın anketinde Fenerbahçe kazandı #3

    FENERBAHÇE: "BİZİMLE AYNI CÜMLEDE DAHİ OLAMAZSINIZ"

    Anket sonucunun belli olmasının ardından Fenerbahçe Twitter hesabından Galatasaray'a gönderme geldi. Yapılan paylaşımda, "Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız!" ifadelerine yer verildi.

    FIFA nın anketinde Fenerbahçe kazandı #4

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