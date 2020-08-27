FIFA'nın anketinde Fenerbahçe kazandı

FIFA'nın "Kimin daha tutkulu taraftarları var" sorusu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 12 saatliğine muhteşem bir rekabete girmesine neden oldu. Anket sonucunda sarı-lacivertliler kazandı.

FIFA'nın resmi Twitter sayfası bir anket başlatarak taraftarlara "Kimin daha tutkulu taraftarları var?" diye sordu.

Seçim tadında olan ankette birinci sık sık değişse de nihai sonuçlarda Fenerbahçe anketin galibi oldu.

RESMİ HESAPLARDAN DA PAYLAŞILDI

Anketin ilk saatlerinde Galatasaray resmi hesabı "Herkes rütbesini bilecek" başlığıyla taraftarlarını ankete çağırırken, Fenerbahçe sayfası da "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır" diyerek taraftarlarını harekete geçirdi.

1.5 MİLYON OY KULLANILDI

İki takımın da unutulmaz futbolcularının da devreye girmesiyle 1.5 milyon oy atılan bir ankete imza atılmış oldu.

Anket sonucunda sarı-lacivertliler %57,3 oy alırken, sarı-kırmızılılar %42,7 oy aldı.

FENERBAHÇE: "BİZİMLE AYNI CÜMLEDE DAHİ OLAMAZSINIZ"

Anket sonucunun belli olmasının ardından Fenerbahçe Twitter hesabından Galatasaray'a gönderme geldi. Yapılan paylaşımda, "Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız!" ifadelerine yer verildi.