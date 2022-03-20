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    Figueiredo: Galatasaray'ı yendiğimiz için mutluyum

    Gaziantep'te Joao Figueiredo karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 18:36
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    Figueiredo: Galatasaray'ı yendiğimiz için mutluyum

    Alexandru Maxim'in 1 gol ve 2 asistle damgasını vurduğu maçta Gaziantep FK, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

    Ev sahibinde Joao Figueiredo karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    "KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

    Joao Figueiredo, "Gol attığım için iyi hissediyorum. Golden daha önemlisi kazanmak. Puanlara ihtiyacımız vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Maxim ile oynamak çok güzel. İyi ve zeki oyuncularla oynamak size kolaylık sağlar. Ben de ondan yararlanıyorum" dedi.

    Figueiredo: Galatasaray ı yendiğimiz için mutluyum #1


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