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    Figueiredo'dan klas gol

    Figueiredo'dan klas gol

    Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kaleci Berke'yi önde yakalayan Figueiredo, 43 metreden klas bir gol attı
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 20:49
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 20:59
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    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya.

    Maça baskılı başlayan Fenerbahçe rakip kalede ciddi pozisyonlar üretse de ilk gol Gaziantep'ten geldi.

    BERKE'Yİ ÖNDE YAKALADI

    8. dakikada atağa çıkan Gaziantep'te Figueiredo, Fenerbahçe'nin kalecisi Berke'yi önde yakaladı ve 43 metreden kaleye şut çekti.

    Önde yakalanan Berke, topa yetişemedi ve Figueiredo uzaktan harika bir gole imza atmış oldu.

    Figueiredo dan klas gol #1

    Figueiredo dan klas gol #2

    Figueiredo dan klas gol #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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