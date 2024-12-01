Fikret Orman adaylık kararını açıkladı

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, tv100'e yaptığı telefon bağlantısında adaylık kararını açıkladı.

"TEKRAR ADAY OLMA GİBİ BİR DURUMUM YOK"

Orma şöyle dedi:

"Beşiktaş'ta tekrar aday olma gibi bir durumum yok, onu kovaladığım da yok. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu zaman orada olurum. Beşiktaş'ın pazartesi günkü maçı, ondan sonraki haftadaki maçı, mayısa kadar giden süreci konuşmamız lazım. Biz fırsat kollamayız. Serdal'ın da adı geçiyor, o da öyle. Biz Beşiktaş'ın menfaati varsa orada dururuz."