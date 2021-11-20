Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, 2021 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Ben sanki gavuristandan geldim ya! Ben sizin aranızdan geldim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş divan üyeleri ve yönetim kurulu 2021 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi.

Toplantıya Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman da katılım sağladı. Orman, kürsüye çıkıp açıklamalarda bulundu.

Orman açıklamalarında, "2 seneyi geçtik. Ben böyle konuşma yaparken heyecanlanmam ama zaman geçince heyecanlandım.

Buraya gelmeden önce 'hesap soracak' tarzı şeyler ve alakam olmayan röportajlar gördüm. Ben 40 seneye yakın, 38 senedir kongre, 18 senedir de divan kurulu üyesiyim. Ben yaptığım konuşmalarda Beşiktaşlıyız, divan kurulundayız bilincinde oldum.

Fikret Orman: Ben aranızdan geldim İZLE







"DEDİKODU ÇIKMASIN DİYE KATILMADIM"

Beşiktaş'a yakışmayacak üsluba hiçbir divan kurulu üyesinin müsaade etmeyeceğini, benim de böyle bir niyette olmadığımı belirtmek isterim.

'Neden bu zamana kadar gelmedin?' dendi. Pandemi vardı zaten. Benim bıraktığımdan bu yana ikinci divan toplantısı bu. Öncekine gelmeye niyetlenmiştim ama sezon başı olduğu için dedikodu çıkmasın diye katılmadım.

'Başkan cevap ver' diyen büyüklerimiz oluyor. Ben kimsenin taşeronu değilim. Ben eski başkanım, divan kurulu üyesiyim. Fikri olan varsa çıksın söylesin. Kimsenin bana ihtiyacı yok. Kimsenin ifadelerini kullanmak gibi bir niyetim de yok.

Ben senelerce başkanlık yaptım. Başkanlığın, yönetim kurulu üyeliğinin nasıl zorluk olduğunu iyi bilirim. Çok zor şu anda. Döviz almış başını gidiyor, kontratlar var... Uykusuz geçirdiğiniz günler olur. Dışarıdan kolay gözükür ama öyle değildir.





"BAŞKAN BENİMLE İLGİLİ 35 DEFA KONUŞMUŞ"

Sayın başkan geçen seferki divanda benimle alakalı çok ifade kullanmadığını söyledi ama ben saydım, 35 defa benimle ilgili konuşmuş. Ben ise 2 defa konuştum.

Bir tanesi yönetim tarafından ibra edilmediğimde oldu. İkincisi de hocayla alakalı tazminat olayı olunca çocuklarım TT oldun dedi, ondan dolayı konuştum. Beşiktaş'ı germek gibi bir niyetim yok ama damarıma çok gelindiğinde üzülüyorum.

İbra etmemek ne demektir? İbra etmezsiniz, bir şey vardır, gidersiniz mahkemeye. Mahkemeye gidildi mi, gidilmedi. Neden ibra edilmedi o zaman? Benim itibarımla oynamanın kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Büyüklerimizden böyle görmedik.





"BEN SOSYAL MEDYADAN KÜFÜR ETTİRMEM"

Başkan arada konuşmalarında 'Muhalefet şöyle yapıyor' diyor. Bu muhalefet kim? Benden bahsediliyorsa bunun açıklıkla ifade edilmesi lazım.

Bu basında da burada da bahsedilen muhalefet bensem, ben bu tip işlere girmem. Yok adamlar varmış da tutmuşuz küfür ettiriyormuşuz. Sosyal medyadan ordan burdan. Ben bana yapılanları başkasına yapmam, işim olmaz bu tip şeylerle.

Ben sanki başka bir yere hizmet ettim! Ben sanki gavuristandan geldim ya! Ben sizin aranızdan geldim." ifadelerini kullandı.