Fikret Orman: Bir gün değil her gün Beşiktaş

Fikret Orman: Bir gün değil her gün Beşiktaş

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, sosyal medya hesabından suskunluğunu bozarak, "Birlik zamanı Beşiktaşk" paylaşımı yaptı.

Beşiktaş'ta 24 Eylül 2019'da başkanlık görevinden istifa eden Fikret Orman'dan uzun bir süre sonra ilk defa paylaşım geldi.

"BİRLİK ZAMANI BEŞİKTAŞK"

Fikret Orman, sosyal medya hesabından "Birlik zamanı, Beşiktaşk" yazarak bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta "Varsa Beşiktaş Yoksa Beşiktaş Yense Beşiktaş Yenilse Beşiktaş Dün Beşiktaş Bugün Beşiktaş Yarın da Beşiktaş Bir gün değil her gün Beşiktaş!!!" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

'BIRAKMAM SENİ' DEMEMİŞTİ

Kanal D ekranlarından yayınlanan "Bırakmam Seni" isimli bağış gecesinde yardım yapmayan Fikret Orman, Beşiktaş taraftlarının tepkisine neden olmuştu.

Fikret Orman kampanyaya bağışta bulunmadı - HABERİ



