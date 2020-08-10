Fikret Orman kampanyaya bağışta bulunmadı

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Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların yardım kampanyası düzenlediği günde, Arnavutköy'de sevgilisi Tuğba Coşkun ile görüntülendi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş Kulübü, dün gece bir yardım kampanyası düzenlemiş ve zengin iş adamlarından bağış yapmalarını istemişti.

Toplam 80 milyon TL toplanan geceye bazı Beşiktaşlıların katkıda bulunmaması dikkat çekti.

Siyah-beyazlı kulübün borçlanmasında büyük pay sahibi olan eski başkan Fikret Orman da o isimlerden biriydi.

ORMAN ARNAVUTKÖY'DEYDİ

Kulübe herhangi bir bağışta bulunmayan Orman, önceki gün sevgilisi Tuğba Coşkun ile Arnavutköy'deydi.

Bir manavdan çıkarken görüntülenen Orman, elindeki meyvenin yarısını Coşkun'u verip basın mensuplarının olduğu bölgeden uzaklaştı.