Fikret Orman'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Mafya mısın sen Beşiktaş'ta başkanlık dönemi sona ermek üzere olan Ahmet Nur Çebi'ye eski başkanlardan Fikret Orman'dan cevap geldi.

ensonhaber.com

Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi arasındaki gerginlik bitmek bilmiyor. Bir döneme dostluklarıyla damga vuran ikili, deyim yerindeyse artık kanlı bıçaklı kavgalı...

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, kendisine göndermede bulunan Ahmet Nur Çebi'ye cevap verdi.

Sports Digitale'ye konuşan Orman, Çebi hakkında çarpıcı sözler söyledi.

"Yalanlar, iftiralar..."

"Ben bir defa bir televizyon programı yaptım. O televizyon programı yaptığım arkadaşlar, kendileri de dahil olmak üzere tesislere giriş yasak durumunda kaldılar. İkinci yaptığım programda, istifa etmeden evvel, Avrupa maçında 3-2 yenildiğimiz maçtan evvelki gün yapılan röportaj. Onlar pazar günü yayınladılar. Onun haricinde ben bir yerde röportaj yapmadım. Neden yapma ihtiyacım duydum bu röportajları çünkü sistematik olarak beni bir yalanı, iftiranın, algının içine attılar. Bunlar şimdi ortaya çıkıyor. Hep masumu oynayan bir yapı. Ben Fikret Orman'a hırsız demedim diyor. Hasan Arat'la konuşmasında ama hırsızlardan hesap sor dedi diyor. Onun aklı yetmez benim aklıma. Mesele diyor ki, "2 milyon dolar almışım Beşiktaş'tan, hırsızlık mı yaptım ben" diyor. O bir algı. O şimdi algıyla, 102 milyon euro Allah Allah...

"Ne mezarıma ne mezarına..."

Ahmet Nur Çebi'nin kendisi hakkında söylediği "Aramızda 1-2 özel mesele var onları açıklamak istemiyorum. Bazı yerlerde haddini aşmıştır. Onunla Beşiktaş başkanlığım bittikten sonra özel bir hesaplaşma durumum var." sözleri de sorulan eski başkan, şöyle konuştu:

Hayırdır, mafyalığa mı soyunmuş! Ne yaptıracak beni vurdurtacak mı! Benim ne mezarıma ne mezarına! Hiçbir şekilde onunla bir araya gelmem, aynı ortamda bulunmam bile söz konusu değil. Benim onunla konuşacağım yer Sırat Köprüsü'nde, Allah'a hesap verilirken!

"Geldi Fikret Orman, gitti Fikret Orman..."

Bütün mevzusu Fikret Orman. Geldi Fikret Orman, gitti Fikret Orman. Dünya tarihinde, bir başkan bırakmış, ikinci başkanın bu kadar uğraştığı bir şey olabilir mi? Hiç gördünüz mü? Adam diyor ki, benimle ilgili konuştu diyor. Benim konuşmamam lazımdı, evet.

"Ne yapacaksın vurduracak mısın beni?"

Taraftara diyor ki, sosyal medyada benimle ilgili konuşanları ömür boyu takip edeceğim diyor, tehdit ediyor, bana yaptığı gibi. Hesaplaşacağız diyor, ne yapacaksın, beni vuracak mısın, vurduracak mısın? Ne yapacaksın? Görüşecekmiş, senin çapın benimle görüşmeye yeter mi? Hayatı iftira üzerine, verdiği tüm örnekler benimle ilgili!

Fikret Orman'ın bu sözlerine başkan Ahmet Nur Çebi'nin ne cevap vereceği de şimdiden merak konusu oldu.