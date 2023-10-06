Fikret Orman'dan Beşiktaş başkanlığına adaylık sinyali Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasının ardından bir açıklama da eski başkan Fikret Orman'dan geldi.

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Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmasının ardından kulisler hareketlendi.

Hasan Arat'ın adaylığını açıklamasının ardından bir açıklama da Fikret Orman'dan geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın "Aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Fikret Orman, "Ben sonradan Beşiktaşlı olmadım! Beşiktaşlı doğdum son nefesime kadar da Beşiktaşlı kalacağım. Beşiktaş'ın ne zaman bana ihtiyacı olursa orda olurum." cevabını verdi.

"Davalardan aklandım"

Fikret Orman, kısa süre önce "Çebi yönetimi tarafından şahsıma açılan 11-12 dava vardı, 8-9 tanesi sonuçlandı ve aleyhime hiçbir şey çıkmadı, aklandım. Milli maç arasında hakkımda çıkan asılsız iddialara cevap vereceğim" açıklaması yapmıştı.

7 yıl başkanlık yaptı

2012 yılında Beşiktaş başkanlığı görevine seçilen Fikret Orman, 7 yıl sürdürdüğü görevi 24 Ekim 2019'da bırakmıştı.