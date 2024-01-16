Fikret Orman'dan dobra açıklamalar: Beni üzen tek şey Beşiktaş Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunun 2'sinde payı olan Fikret Orman, yaptığı açıklamayla kendisinden söz ettireceğe benziyor. Eski başkan, "Beşiktaş’a biraz fazla üzülüyorum ve tek üzen şey de bu" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, yine dobra açıklamalarda bulundu.

Yeni yönetimden eski başkan Ahmet Nur Çebi'ye kadar birçok konuda gündemi değerlendiren Orman, "Gereksiz gördüğüm insanlardan kurtuldum." diyerek de özel hayatına dair ipuçları verdi.

"Beşiktaş'a fazla üzülüyorum"

Asist Analiz'de yayınlanan "Nazlıcan Elestekin'le Spor Sohbetleri" adlı programda konuşan Fikret Orman'ın sözleri şu şekilde:

Beşiktaş başkanlığı çok yoğun bir dönemdi. Kendi işlerimi çok ihmal ettim, aileme ve kendime yeteri kadar vakit ayırmaya fırsatım olmadı. Beşiktaş başkanlığını bıraktıktan sonra hayatımda gereksiz gördüğüm insanlardan kurtuldum. Beşiktaş’a biraz fazla üzülüyorum ve tek üzen şey de bu.

"Elimden geldiğince destekleyeceğim"

Seçim ortada yokken de Hasan Bey’in Beşiktaş’a başkan olması lazım dedim. Çünkü bu böyle dışarıdan konuşulduğu gibi değil, çok zor bir şey. Hasan Bey de Beşiktaş’la alakalı fikirleri olan eski bir yöneticimizdi. Beşiktaş’a başkanlık yapması gerekiyordu. Geliş şeklini ise çok şanssız buluyorum. Taraftar beklenti haline girdi, zor bir süreçleri var. Artık saha onların, onlar yapacaklar. Ben elimden geldiğince destekleyeceğim.

"Sergen Hoca onların stratejisi içinde yoktu"

Sergen, futbolculuğunda da hocalığında da çok akıllıydı. Sergen kendini çok geliştirdi fakat Beşiktaş’ta şu an en büyük problem strateji. İnşallah yeni yönetimin bir stratejisi vardır. Sergen Hoca muhtemelen onların stratejisi içinde yoktu. Sergen’e de yeni görevi hayırlı olsun.

"Futbol ailesinin yönetmesi lazım futbolu"

Türkiye’de kavga sadece sahada olmuyor. Eski saygılı toplumdan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Türkiye’de futbolun sadece hakemlerle alakalı problemi yok, birçok problemi var. Federasyonun çok fazla sorumluluğu var ve bunları biraz azaltmak lazım. Örneğin, Suudi Arabistan’a gidilmesi. Buna dünyanın hiçbir yerinde federasyon karar vermez. Kulüpler konuşuyor, federasyon da onları yönetmeye çalışıyor. Kişileri değiştirmeye bu sorun çözülmez. Futbol ailesinin yönetmesi lazım futbolu. Türk futbolunda radikal kararların alınması ve değişikliklerin yapılması lazım.

Başkanlığı tekrar düşünür mü?

Çok büyük konuşmamak lazım ben Beşiktaş’a ömrümden çok zaman verdim. En üzüldüğüm zamanları da bu süreçte ve sonrasında yaşadım. O yüzden şu an çok zor. Eğer bir gün bana ihtiyaç olursa o zaman yeniden değerlendiririm. Hayatımın 15 senesini Beşiktaş’a verdim. İnşallah bana ihtiyaç olmaz ama olursa düşünürüm.

"Ahmet Nur Çebi ile ahirette görüşeceğiz"

Benim Ahmet Nur Çebi’yle konuşacağımız bir şey kalmadı. Yolda görsem selam vermem ve hakikaten de vermiyorum. Benim için hiçbir değeri kalmayan bir insan. Onunla ahirette konuşacağız, çok ahımı aldı benim.

"Beşiktaş toparlayamaz"

Son olarak Beşiktaş'ın bu sezonki şansını değerlendiren Orman, "Beşiktaş bu sezon toparlayamaz, bu sezon kaçtı artık. Ama önümüzdeki sezonun yapılanması şimdiden yapılabilir. Bu sezonun treni sezon başından kaçmıştı. Yeni yönetimin süreci artık başladı. Yeni yönetime beklentiyi olması gereken seviyeye çekmelerini tavsiye ederim." diyerek sözlerini noktaladı.