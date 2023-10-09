Fikret Orman'dan zehir zemberek sözler: Ahmet Nur Çebi bana kumpas kurdu Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmasının ardından ismi yeniden başkanlık için anılan Fikret Orman, mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi için "Yönetimime aldığım için çok pişmanım, direkt kumpas kurdular bana" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmasının aday olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi ve Beşiktaş'ın mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

İşte Fikret Orman'ın Sözcü TV'ye verdiği röportajdan öne çıkan açıklamaları...

Kendisini yönetimime aldığım için çok pişmanım. Direkt kumpas kurdular bana. Algı yaptılar benim aleyhimde. "Fikret Orman paralar nerde?" tezahüratlarına çok üzüldüm. Ben troll hesapların varlığını şimdilerde öğreniyorum. Çok hesap açmışlar. Bütün Beşiktaşlılar biliyor o hesapları.

"Beşiktaş başkanı kendisini acındırmaz"

Ben Beşiktaş'ı Dolmabahçe Sarayı'ndan almadım. Çağlayan Adliye Sarayı'ndan aldım. 450'nin üzerinde borç. 70 milyon gelir. 140 milyon dolar gider. Nakit akışı 5 milyon dolar. Ortada stat yok. Gelir yok. Umut kalmamış durumdayken başkan oldum. İlk gün 'Türkiye'nin en büyüğüyüz' dedim. Biz Türkiye'nin en büyüğüyüz. Beşiktaş Başkanı kendisini acındırmaz. Beşiktaş Başkanı ağlamaz, mağdur olmaz.

"Yine Fenerbahçe maçına çıkmazdım"

Kupada bir Fenerbahçe maçımız oldu. Divan Kurulu kararıyla o maça çıkmadık biz. Bugün olsa yine çıkmam o maça. O süreçte beni en çok üzen Beşiktaş taraftarıdır. 'O maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın' deniyordu. Hepsi çok kısa sürede unutuldu.

"Ahmet Nur Çebi'nin nasıl haberi olmaz?"

Ahmet Nur Çebi, 6.5 sene ikinci başkandı. İcra Kurulu Başkanı'ydı. İmza yetkileri vardı. Nasıl hiç bir şeyden haberi yok? Raporlarda Çebi'nin adını resmen cımbızlamışlar. Sadece 8 kere ismi geçmiş 2 sinden sorumlu. Böyle bir şey olabilir mi ya ? Koltuğa oturduktan sonra "hiçbir şeyden haberim yok" dedi sadece. E senin ne işin vardı o zaman orda?

"Albayrak itiraf etti"

Stat ve tesislerin yapılması hakkında konuşan Orman, ''Biz olmayan para ile stadı yaptık. Tesisleri yaptık. Şampiyonluklar kazandık. Avrupa'da başarı elde ettik. Marka değerini yukarıya çıkardık. Üst üste 2 yıl şampiyonluktan sonra 3, 4, 5 gidecektik. Hatta Abdurrahim Albayrak "Biz Beşiktaş'ı durdurduk. Yoksa Beşiktaş gidiyordu' dedi. Sponsorluklarda her şeyde iyi gidecekken bir anda Beşiktaş'a operasyon başladı" şeklinde konuştu.

"Ahmet Nur Çebi dedikodu da yapmış olabilir"

Çok konuşmaya niyetim yoktu ama konuşmanın zamanı geldi. Yapılan algılar kesilir diyordum ama öyle olmadı. Bu tarz algılar yapılmasını beklemiyordum. Ahmet Nur Çebi ile 6.5 sene beraber çalıştım ve böyle fikirleri olduğunu bana hiç söylemedi. Kapalı kapılar arkasında arkamızdan dedikodu da yapmış olabilir

"Gösterdiğim itibardan dolayı pişmanım"

Olağanüstü genel kurula gittiğim zaman ilk etapta Ahmet Nur Çebi ile konuşacağımı söylemiştim. Görüşmeye gitmek istediğimde 'Sen büyüğümsün, ben sana geleyim' dedim ve ofisine gittim. Orada da 'ben bunlardan rahatsızım' demedi. 'Umut ve Şafak'ı yönetime almazsan ben yönetime girerim' dedi. Sen bilirsin dedim ben de. Bu tarz adamlar hep böyledir. Güç yokken ağlama ve mağduriyet; güç eline geçince de acımasızlık. Ahmet Nur Çebi'ye gösterdiğim itibardan pişmanım. Bana direkt kumpas kuruldu

Benim tarzım vardır. Arkadan kuyu kazmam. Trol hesap açma işlerini bilmem. Ahmet Nur Çebi ile karşılıklı yayına zevkle çıkarım. Çok keyif alırım.

"Süleyman Seba, Çebi'yi tanımaz bile"

Süleyman Seba abi bu Ahmet Nur Çebi’yi tanımaz bile ya. Neymiş 'bana benziyorsun' demiş, hadi oradan! Süleyman Abi seni hayatında 2 kere görmüştür, nereden bilecek seni be adam. Bu tam İstanbul’un fethindeki Kenan komutan olayıdır. Ahmet Nur Çebi güzel sallıyo

"Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kardeş yapmıştık"

Şenol Güneş’in iki sene üst üste yaşadığı şampiyonlukta Samet Aybaba’nın da Bilic’in de katkıları vardır. O kadrolar öncesi biz bazı şeyleri nakış nakış işledik. Ben Abdullah Avcı konusunda pişman değilim. Onunla da 3 yıl sözleşme imzaladım Şenol Güneş ile de 3 yıl. Benim prensiplerim böyleydi. Abdullah Avcı ile Twitter'dan sözleşme feshettiler. Fenerbahçe ve Galatasaray benim başkanlık dönemimde kardeş oldular. Beşiktaş’ın böyle bir marka değeri vardı.

"İhtiyaç olursa aday olurum"