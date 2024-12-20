Filip Kostic: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

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Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında çok kritik 2 puan kaybetti.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Filip Kostic, "Gol esnasında iyi bir aksiyon oluşmuştu ama genel itibarıyla bir şeyler söylemesi, yorum yapması gerçekten zor. İkinci golü bulmak için yeterli zamanımız vardı, şanslar da yarattık. Bu sonuçtan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok daha iyisini ortaya koymak ve kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.