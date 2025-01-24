Filip Kostic için ayrılık iddiası

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İTALYAN BASININDAN İDDİA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertliler, Kostic'in performansından memnun değil.

Bu durumun ardından Fenerbahçe'nin, sözleşmesinde yer alan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamayı düşündüğü ifade edildi.

32 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Juventus'a geri dönebileceği konuşuluyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 resmi maçta görev alan Filip Kostic, 1 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. Ancak oyuncunun gösterdiği performansın beklentilerin altında olduğu değerlendirmesi yapılıyor.