Filip Kostic, sağlık kontrolünden geçti

İHA
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi.
Öncelikle kan tetkikleri yapılan Sırp futbolcunun sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti.
MR ÇEKİMİYLE SONA ERDİ
Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış