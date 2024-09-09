Filip Kostic, sağlık kontrolünden geçti Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic, sağlık kontrolünden geçti.

İHA

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Öncelikle kan tetkikleri yapılan Sırp futbolcunun sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti.

MR ÇEKİMİYLE SONA ERDİ

Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)