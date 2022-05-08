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Filip Novak derbiye damga vurdu

Filip Novak derbiye damga vurdu

Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, Beşiktaş derbisinde bir gol atarken 2 kez de penaltıya sebebiyet vererek sosyal medyaya damga vurdu.