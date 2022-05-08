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Filip Novak derbiye damga vurdu
Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, Beşiktaş derbisinde bir gol atarken 2 kez de penaltıya sebebiyet vererek sosyal medyaya damga vurdu.
- 08.05.2022 - 20:01
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı maçta derbinin ilk yarısında 2 kez penaltı kazandı.
27 dakikada 2 penaltı yaptı
Beşiktaş, 7. dakikada da Novak'ın eline çarpan top sonrası penaltı kazanırken Batshuayi o penaltı atışından yararlanamamıştı.
Siyah-beyazlılarda 27. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girmek isteyen Kenan Karaman, Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
Filip Novak, Fenerbahçe'nin dakika 6'da attığı golü kaydeden isim olarak da dikkat çekti. Çek futbolcu maçta 1 gol atarken 2 kez de penaltıya sebebiyet vermiş oldu.
Sosyal medyada tecrübeli futbolcuya sert eleştiriler yapıldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)