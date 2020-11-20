Filip Novak: İstanbul'la Trabzon kıyaslanamaz

Fenerbahçe'nin Çek sol beki Filip Novak ülkesinin basınına yaptığı açıklamada İstanbul'daki günleri ve sarı-lacivertlilerdeki durumu hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin yaz aylarında Trabzonspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kadrosuna kattığı ancak sezon başında yaşadığı sakatlıktan sonra fazla şans bulamayan Filip Novak, Çek basınına konuştu ve İstanbul'daki günlerini anlatırken, hocası Erol Bulut'a mesaj yolladı.

İşte Novak'ın sözleri...

"KISA SÜREDE ŞANS GELECEĞİNE İNANIYORUM"

"Maalesef takıma geldikten sonra sakatlandım ve tedavilerim sırasında da lig başladı. Benim takıma girmem için zaman kalmadı. Şansımı bekliyorum, kısa sürede şans geleceğine inanıyorum."





"OYNAMADIĞIM İÇİN SORUN YARATMAM"

"Kulübede oturmak benim için normal değil ancak bu konuda bir şey yapamam, gerçeği kabul etmem gerekiyor. Ben oynamadığı için sorun yaratacak bir oyuncu değilim. Zihnimi açık tutmam, pozitif olmam gerekiyor. Şans geldiğinde de kullanacağım, başka ne yapabilirim ki?

Fenerbahçe'de, Trabzonspor'a kıyasla daha büyük rekabet olduğu doğru. Her pozisyonda neredeyse 3 oyuncu birden var. Türkiye'de büyük bir kulübe geldim, bunun farkındayım."





"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİ FENERBAHÇE VE GALATASARAY"

"Fenerbahçe'nin geçmişi, hedefleri, her şeyiyle büyük olduğu belli. Her gün gazetelerde sayfalar ayrılıyor, televizyonlarda saatlerce Fenerbahçe konuşuluyor. Türkiye'nin en büyük kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray, milyonlarca taraftarları var ve ilgi çok büyük.

Kulüp başarıya aç, son yıllar planlandığı gibi gitmedi. Yönetim elinden geleni yapıyor. Yaz aylarında 17 yeni transfer yapıldı ve yeni bir takım kuruldu. Tek hedef var, şampiyonluk."





"TARAFTARIN OLMAMASI KÖTÜ"

"Her maçtan 2 gün önce testler yapılıyor ve biri pozitif çıkınca bir test daha oluyor. Onda da pozitif sonuç alınırsa karantina süreci başlıyor. Tek kötü şey, taraftarsız oynuyoruz. Taraftarların gelememesi hem onlar, hem bizim için kötü bir durum. Harika bir taraftarla oynamaya alışmış durumdasın ve bir anda sessizliğin içinde kalıyorsun. Ancak önlemlere uymak zorundayız."

"İSTANBUL İLE TRABZON KARŞILAŞTIRILAMAZ"

"İstanbul gerçekten çok başka. Trabzon ile karşılaştırılamaz. İstanbul'da her şey var. İhtiyacım olan her şeyi buluyorum. Burada çok mutluyum. Şimdi sabırla oynama şansımı bekliyorum."