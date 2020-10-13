Filip Novak: Koronavirüs testim negatif

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Filip Novak koronavirüse yakalandığı haberleri sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddialara cevap verdi.

Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, koronavirüs nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığına yönelik çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

"KORONAVİRÜS TESTİM NEGATİF"

Çekya'nın Güney Kıbrıs ile karşılaştığı maçın ardından takımda 3 futbolcuda koronavirüs çıktığı açıklanmıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Novak, "Öncelikle belirtmek isterim ki, geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif. Maç için İskoçya'ya seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese teşekkür ederim" dedi.