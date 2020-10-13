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- Filip Novak: Koronavirüs testim negatif
Filip Novak: Koronavirüs testim negatif
Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Filip Novak koronavirüse yakalandığı haberleri sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddialara cevap verdi.
- Haber Merkezi
- 13.10.2020 - 08:45
- Güncelleme : 13.10.2020 - 08:45
Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, koronavirüs nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığına yönelik çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.
"KORONAVİRÜS TESTİM NEGATİF"
Çekya'nın Güney Kıbrıs ile karşılaştığı maçın ardından takımda 3 futbolcuda koronavirüs çıktığı açıklanmıştı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Novak, "Öncelikle belirtmek isterim ki, geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif. Maç için İskoçya'ya seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese teşekkür ederim" dedi.