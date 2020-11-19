Filip Novak milli takımda da formayı kaptırdı

Fenerbahçe'de formayı Caner Erkin'e kaptıran Filip Novak, Çekya Milli Takımı'nda da yedek oturmaya başladı.

Bordo-mavili ekipte sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken, ligin en golcü beklerinden bir tanesi olan Çek futbolcu, soluğu sarı-lacivertli ekipte almıştı.

Trabzonspor’un bir numaralı sol beki olmasına ve ligde bu mevkideki en parlak performansa imza atmasına karşın Novak yeni takımında yedek kalmaktan kurtulamadı.

Biri Hatayspor, diğeri Trabzonspor olmak üzere bu sezon iki maçta forma giyen deneyimli futbolcu, bu iki karşılaşmada toplamda yalnızca 40 dakika süre aldı.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMAYI KAPTIRDI

Filip Novak milli takımda da benzer bir akıbeti yaşadı. Çekya, milli arada iki resmi maç oynadı, ikisinde de Novak yedek kulübesine mahkum kaldı.

İsrail ve Slovakya ile yapılan UEFA Uluslar Ligi maçlarını kulübeden takip eden futbolcu, teknik direktör Jaroslav Silhavy tarafından tercih edilmedi. Bu iki kritik karşılaşmada Çekya’nın sol beki olarak Ales Mateju forma şansı buldu. İtalya’da Brescia forması giyen 24 yaşındaki oyuncu sergilediği performansla beğeni topladı.

İsrail maçının ardından dün gece Slovakya karşısında da son derece iyi oynadığı belirtilen Mateju’nun, formayı Novak’tan kaptığı yorumları yapıldı.

Yıllardır Çek Milli Takımı’nın banko oyuncusu olan Filip Novak’ın içine düştüğü durumun, kulübü Fenerbahçe’deki durumuyla ilintili olduğu değerlendirmesi yapıldı. Filip Novak sarı-lacivertlilerde düzenli bir şekilde oynamaya başlamadıkça, milli takımda da bundan böyle formayı geri almasının zor olacağına dikkat çekildi.