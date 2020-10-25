- Haberler
- Futbol Haberleri
- Filip Novak: Sıramı bekliyorum
Filip Novak: Sıramı bekliyorum
Fenerbahçe'de şu ana kadar resmi maçlarda sadece 1 kez forma şansı bulan Filip Novak "Sıra bana geldiği zaman kendimi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 18:37
Fenerbahçe'nin yaz aylarında Trabzonspor'dan kadroya kattığı ve 5 haftada 21 dakika süre alabilen Filip Novak açıklamalarda bulundu.
"TAKIM İÇERİSİNDE REKABET VAR"
Formayı aldığında kendisini göstereceğini kaydeden Çek oyuncu, "Takım içerisinde büyük bir rekabet var, önemli oyuncular var. Ben sıramı bekliyorum ve sıra bana geldiği zaman da kendimi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Filip Novak, bu sezon sadece Hatayspor maçında 21 dakika süre alabildi.