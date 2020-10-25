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Filip Novak: Sıramı bekliyorum

Filip Novak: Sıramı bekliyorum

Fenerbahçe'de şu ana kadar resmi maçlarda sadece 1 kez forma şansı bulan Filip Novak "Sıra bana geldiği zaman kendimi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.